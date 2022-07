Ils devaient durer deux mois, mais sont à l'arrêt depuis un an: les travaux du Grand-Pont de Couvin exaspèrent les commerçants (vidéo)

Le Grand-Pont de Couvin n'est toujours pas rénové. Les travaux devaient permettre de remplacer les pavés sur place par du tarmac. Problème: le site est en fait classé, ce qui a purement simplement gelé le chantier, qui n'a pas encore repris. Cela fait maintenant un an que la rue est fermée et qu'une longue déviation prive de nombreux commerçants d'une visibilité. Et donc d'une clientèle.

Exemple avec cette boucherie, qui a perdu 40% de sa clientèle depuis le début des travaux. "Cela devient long. Je pensais que ça allait durer un mois ou deux, mais au final, cela fait un an. Et apparemment, ça va encore durer, cela devient compliqué. Il n'y a plus de passage dans la rue et les clients vont s'habituer à aller ailleurs", regrette Sylvain Finfe, qui s'inquiète de ces travaux à rallonge.

Le son de cloche est semblable pour cette boulangerie. 5 à 10% des clients se servent désormais ailleurs. "C'est un peu triste pour le centre de Couvin. Surtout que ce sont les vacances et ce n'est toujours pas refait, c'est un peu dommage. Avant, les gens passaient devant la boulangerie parce que c'était le chemin normal. Maintenant, ils doivent faire un détour", confirme Nicolas Carlier, le propriétaire.

Les commerçants lésés n'ont pas eu droit à la moindre indemnité. Les solutions doivent donc encore être trouvées pour finir ce chantier au plus vite. La prochaine réunion est prévue le 30 septembre.