Ils ont braqué une station-essence à la kalachnikov à Floreffe: la police diffuse des images des caméras de surveillance

Le mardi 28 mai 2019 à 05h45, à Floreffe, un vol à main armée a été commis à la station Total située avenue Charles de Gaulle. Une voiture de marque Hyundai I20 se stationne devant l’entrée de la station.



Un premier individu armé d’un fusil mitrailleur Kalachnikov sort du véhicule et se précipite dans le commerce. Le second auteur ne parvient pas à ouvrir la porte, il sort par la fenêtre et rejoint le premier auteur.

Entre-temps, le braqueur menace la victime avec son arme et la contraint à se coucher au sol. Puis, il se ravise et l’emmène dans une arrière salle. Pendant ce temps, le complice dérobe des cigarettes derrière le comptoir. Il est rejoint par le conducteur de la voiture qui l’aide à évacuer les marchandises et à les embarquer dans le véhicule. Une fois le vol accompli, les auteurs prennent la fuite dans une direction inconnue.

Le 1er auteur est de corpulence forte et mesure environ 1m75. Il était cagoulé et portait des vêtements foncés. Il était en possession d’une kalashnikov.





Le 2ème auteur est de corpulence mince. Il portait un pantalon foncé et une veste à capuche claire.







Le 3ème auteur a les cheveux clairs. Il portait des lunettes, un sweat à capuche, un t-shirt à lignes bleues et blanches, une veste à motifs militaire et un pantalon de marque "Adidas" avec l’écusson de la Juventus.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, La police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.