Ils se mobilisent contre la construction d'une antenne à Ciney: "La majorité des gens sont contre ce projet"

habitans du village de Braibant à Ciney disent "Non" à la contruction d'une antenne Telenet. Ils nous ont alerté via le bouton orange Alertez-nous. Le projet prévoit la construction d'une antenne 30 mètres de haut dans un champ, à côté d'une ferme. Selon les riverains, le projet pose des problèmes de santé, gâche le paysage et fera baisser la valeur des maisons voisines.

Stéphane Lempereur et ses voisins ne comptent pas en rester là, comme il l'a expliqué à Gautier Falque: "Tout d'abord, nous nous sommes concertés entre voisins, pour voir un petit peu si tout le monde était sur la même longueur d'ondes, si je puis dire, sur ce dossier. La majorité des gens sont contre ce projet. Nous avons donc entrepris une pétition, notamment, pour récolter un maximum de signatures au niveau du village, pour pouvoir contester cette demande de permis de bâtir. Dans un deuxième temps, sur base de ces signatures, nous allons écrire un document aux autorités communales qui devront émettre un avis sur cette demande de permis de bâtir".