Ils veulent démolir une habitation de Beez pour construire un McDonald's: ce projet ne plait pas à tout le monde

Une dizaine de riverains, inquiets de l'annonce d'un projet urbanistique comprenant notamment la construction d'un restaurant McDonald's à Beez (Namur), a interpellé jeudi soir le collège communal de Namur, peu avant la tenue du conseil, via un rassemblement à l'entrée de l'hôtel de ville. Nuisances sonores, éventuels problèmes de mobilité et de sécurité font partie des inquiétudes relevées, dont le PS, dans l'opposition, s'est fait l'écho lors du conseil communal.

Une enquête publique est ouverte jusqu'au 1er février, dans le cadre d'une demande de permis pour la démolition d'une habitation, et la construction d'un McDonald's, de six habitations, d'un bâtiment mixte de bureaux et commerces, ainsi que l'extension d'une carrosserie. La cheffe de groupe PS au conseil communal namurois, Eliane Tillieux, a évoqué jeudi soir les inquiétudes des riverains face aux éventuelles nuisances sonores et aux répercussions du projet en matière de mobilité ou encore de sécurité. "L'enquête publique n'est pas encore terminée, mais d'entrée de jeu, nous avons formulé plusieurs recommandations", a répliqué l'échevin de l'Aménagement du territoire, Arnaud Gavroy.



L'importance de diviser la circulation, pour l'entrée et la sortie, la nécessité de prévoir des places de parking en suffisance, mais aussi l'intégration urbanistique du futur fast-food, la qualité des maisons construites ou encore l'adéquation de l'activité commerciale avec le schéma namurois, ont fait l'objet de recommandations formulées par la Ville. Une fois l'enquête publique clôturée, les services communaux répondront aux interpellations citoyennes afin de rendre un avis au Collège, lui permettant de se positionner sur ce projet.