Important incendie dans un centre de tri à Ciney: les fumées ne sont finalement pas toxiques

Un incendie s'est déclaré, lundi matin, au centre de tri Achêne Recyclage situé rue du Polissou à Achêne (Ciney, province de Namur), indiquent les services de secours de la zone Dinaphi.



Les pompiers des casernes de Ciney, Dinant, Yvoir, Rochefort et Beauraing ont été mobilisés sur place avec une autopompe, une pompe gros débit, trois citernes, un élévateur et un véhicule officier. Au total, une vingtaine d'hommes tentent d'éteindre les flammes.

"Au départ, c'est un feu de cartons et de plastiques qui s'est propagé vers 8h30 dans le hangar de 600m2 de cette entreprise. Une centaine de mètres cube de déchets sont en plein foyer", a précisé notre journaliste Mathieu Langer en direct dans le RTL INFO 13H.

Heureusement, on ne déplore aucun blessé. Mais l'opération devrait durer encore plusieurs heures car les pompiers doivent à présent laisser consumer tous les déchets.

Vu que cet incendie produisait beaucoup de fumée âcre, la commune de Ciney avait appelé les habitants à fermer portes et fenêtres. Mais finalement, les fumées ne sont pas toxiques. "Dès le départ, on a fait appel à une cellule d'analyse de la protection civile. Elle est arrivée vers 11h et les résultats de l'analyse montrent que ces fumées sont d'une toxicité dite normale et donc pas accrue. Ce qui nous a imposé de maintenir le premier dispositif, c'est-à-dire le confinement au sein des bâtiments dans le zoning mais pas d'ordre d'évacuation", ont indiqué les pompiers.