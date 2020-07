Incendie dans un centre de tri à Rochefort: les pompiers luttent depuis plusieurs heures (vidéos)

Plusieurs personnes nous signalent, via le bouton orange Alertez-nous, qu'un incendie s'est déclaré dans une entreprise de déchets à Rochefort (province de Namur). Les pompiers nous indiquent que le feu a pris dans le centre de tri des déchets, C.E.T.T.P. Monseu, située Rue des galets. L'incendie s'est déclaré vers minuit et était toujours en cours ce matin à 7h. Les pompiers nous expliquent que le feu est conséquent. "On tente de limiter sa propagation mais c'est très difficile", nous dit-on. Cet incendie entraîne des retombées de cendres dans les villages aux alentours et une odeur de brûlé se dégage. L'origine de l'incendie est, pour l'heure, inconnue.