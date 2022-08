Incendie dans une exploitation agricole à Bonneville: le sinistre est total

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu après minuit, un incendie s'est déclaré dans une zone agricole à Bonneville (Andenne, province de Namur), touchant un hangar et une écurie. Il n'y a pas eu de victime mais le sinistre est total.

Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur place avec une autopompe, un camion-citerne et une grande échelle. Vu l'étendue du brasier, deux autres camions-citernes, de 8.000 et 14.000 litres, ont été appelés en renfort. "Nous avons dû laisser brûler les bâtiments et avons surtout veillé à ce que le feu ne s'étende pas aux champs avoisinants", explique Pierre Bocca, le commandant de la zone de secours NAGE.

L'incendie est sous contrôle depuis samedi midi mais deux pompiers sont toujours sur place et arrosent les lieux. "Ils y resteront toute la journée de samedi et certainement aussi une partie de la nuit", ajoute Pierre Bocca.

Les deux bâtiments sont complètement détruits. Aucune victime n'est à déplorer.