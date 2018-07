Un incendie est en cours le long de la N4 à Rhisnes (La Bruyère) dans la province de Namur. Vous êtes très nombreux à nous le signaler via notre bouton Alertez-nous. C’est un champ de blé en feu qui provoque cet important dégagement de fumée visible à des kilomètres à la ronde. De nombreux automobilistes sur la E42 à proximité nous signalent également cet incendie. Les pompiers sont sur place et tentent de contenir les flammes. On ignore pour l’instant l’origine de l’incendie.