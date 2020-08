Une septuagénaire retrouvée morte à Petigny (Couvin): son chalet touché par la foudre?

Durant la nuit de lundi à mardi, une septuagénaire a perdu la vie dans l’incendie de son chalet situé rue Reposoir à Petigny, nous rapporte notre correspondant RTL INFO Benjamin Martinet. Le feu a pris peu avant 1 heure du matin. À l’arrivée des pompiers, le chalet était complètement embrasé. Il aura fallu deux casernes de la zone Dinaphi, dont celles de Couvin et Philippeville, pour venir à bout du sinistre.

Après plus d’une heure d’efforts contre les flammes, les sapeurs ont fait la macabre découverte : la dépouille de la dame a été retrouvée sous les décombres.



La dame vivait seule dans son habitation, isolée au fond d'une rue. "Elle était relativement dépendante et recevait régulièrement des soins. C'est pourquoi on sait qu'elle allait bien lundi soir. Malheureusement, le temps qu'on s'aperçoive que son chalet était en feu, il était déjà trop tard", a précisé le parquet de Namur.

L'origine de l'incendie est encore inconnue. La foudre tombée pendant la nuit pourrait en être la cause mais cette thèse doit être vérifiée. Le labo doit notamment se rendre sur place aujourd'hui.