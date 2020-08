Incendie grave à Petigny, près de Couvin: une sexagénaire retrouvée morte dans son chalet

Durant la nuit de lundi à mardi, une sexagénaire a perdu la vie dans l’incendie de son chalet situé rue Reposoir à Petigny, nous rapporte notre correspondant RTL INFO Benjamin Martinet. Le feu a pris peu avant 1 heure du matin. À l’arrivée des pompiers, le chalet était complètement embrasé. Il aura fallu deux casernes de la zone Dinaphi, dont celles de Couvin et Philippeville, pour venir à bout du sinistre.

Après plus d’une heure d’efforts contre les flammes, les sapeurs ont fait la macabre découverte : la dépouille de la dame a été retrouvée sous les décombres.



Les causes ne sont pas encore connues. Plusieurs personnes disent avoir entendu un gros "boum", mais s’agissait-il de l’orage qui sévissait au même moment ou l'explosion d’une bouteille de gaz présente dans le bâtiment en bois ?



Le parquet de Namur a été avisé des faits et une enquête a été ouverte. Le laboratoire de la police scientifique se rendra sur place ce mardi matin.