La ville de Dinant en province de Namur n'a pas échappé aux inondations. Ce lundi, comme ce week-end, on s'affaire à effacer les traces à l'extérieur de la montée des eaux, à libérer les routes mais aussi à rétablir la distribution d'eau potable. Une dame de 69 ans nous déclarait ce matin, via le bouton orange Alertez-nous, se trouver immobilisée chez elle dans le village de Lisogne avec de la fièvre. "Je dois absolument me réhydrater très souvent" ajoutait la sexagénaire qui attendait dès lors, avec une impatience croissante, qu'on lui apporte des bouteilles d'eau. "L'eau du robinet sent très mauvais", témoignait la malade. L'eau potable devrait à nouveau couler dans quelques heures, a rassuré l'échevin Robert Closset que nous avons appelé. La compagnie des eaux SWDE était encore occupée ce matin à faire des purges dans les tuyaux afin de les débarrasser des résidus qui la polluent. Il semble que comme les habitants utilisent actuellement trop peu l'eau de distribution, elle ne circule pas suffisamment dans les conduites, ce qui empêche leur nettoyage et le retour d'une eau claire.

La circulation des véhicules s'améliore aussi avec la libération progressive des voiries. Un point noir persistant est l'accès à l'hôtel Mercure et ses environs. "La route est inexistante et on va amener du tarmac à froid pour permettre de passer à nouveau", a communiqué l'échevin qui précise qu'en attendant les particuliers passent par un chemin privé dans les bois qui est toutefois plus adapté à des 4x4 qu'à des voitures standard.

Le retrait des encombrants se poursuit. Il faut notamment évacuer au plus vite la nourriture qui commence à pourrir dans les frigos et congélateurs que les Dinantais ont sorti dehors. Un pourrissement que la chaleur de ce week-end, et qui va persister dans les jours à venir, va accélérer.

"On fait au plus pressé, on fait vraiment le maximum", nous a dit l'échevin qui déclarait n'avoir dormi que 6 heures en trois jours.