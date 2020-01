Jacques, 74 ans, habitant de Bièvre, est anéanti: sa maison a été complètement SACCAGÉE à l'huile de vidange

Vous nous l'avez signalé via le bouton orange Alertez-nous. A 74 ans, Jacques a tout perdu. Lors des fêtes de fin d'année, il s'est absenté de son domicile situé à Graide, dans la commune de Bièvre (Namur) durant quelques jours. A son retour de vacances, il a retrouvé sa maison complètement saccagée. Le septuagénaire dit connaître le responsable.

Une maison saccagée, de l'huile de vidange répandue sur le sol, sur les vitres les murs. Impossible de se déplacer à l'intérieur de l'habitation. Un tuyau de bonbonne de gaz a même été sectionné. Quelqu'un a tenté de tout faire exploser. "Si j'étais rentré plus tôt, il suffisait que j'allume la lumière et ça explosait", lâche Jacques.

On a peur des représailles

Heureusement, Jacques peut compter sur la solidarité de ses voisins. Il est actuellement hébergé chez l'un d'entre eux. D'autres n'hésitent pas à lui offrir de quoi manger et quelques vêtements en attendant mieux. Selon Jacques, l'auteur est un voisin quadragénaire, connu du quartier et qui sèmerait la terreur depuis plusieurs années en toute impunité. "Il met la terreur partout et fait paniquer les gens. On a peur des représailles. Et puis maintenant, on peut plus faire justice soi-même. Surtout que la police ne fait rien", déplore Gérard, un habitant de la commune.

Le suspect aurait même prévenu Jacques de ses méfaits. "Il m'a dit 'Je vais faire exploser ta baraque'. Et bien, il l'a fait!", s'exclame Jacques qui assure que de nombreuses plaintes ont été enregistrées par la police de la commune.

Dans ce petit village de 800 âmes, l'habitant lésé craint de nouvelles représailles. Contacté par nos soins, le bourgmestre faisant fonction nous confirme qu'une enquête est en cours mais faute de preuve, le principal suspect est toujours en liberté.