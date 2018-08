Jemeppe-sur-Sambre: Marie-Louise découvre par hasard qu'elle figure sur la liste électorale

Il est parfois difficile de trouver des candidats pour les prochaines élections communales. A Jemeppe-sur-Sambre, une dame a découvert, par hasard, qu'elle apparaissait sur la liste du bourgmestre sans avoir rien signé.

Marie-Louise gère une donnerie depuis plusieurs années à Jemeppe-sur-Sambre (Province de Namur). Il y a un an, elle rencontre une échevine de la commune qui lui promet de l’aider pour trouver un local. "Je cherchais quelqu’un qui pouvait m’aider, me soutenir dans ma nouvelle donnerie. Elle avait la porte de son bureau ouverte. Elle m’a dit, ‘je vais pouvoir de trouver un local’. Toute contente, j’ai foncé. Pendant un an, elle m’a fait croire que j’aurai des choses qui n’ont jamais abouti. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de mensonges", raconte-t-elle au micro de nos reporters Fanny Linon et Alain Hougardy.





"C’est avec des voix qu'on est élu"

Lundi dernier, elle découvre son nom sur la liste de la commune. "J’ai appris que pour être sur les listes il fallait signer un accord. Je n’ai rien signé du tout. Aucune photo de moi n’a été faite", ajoute Marie-Louise. De son côté, le bourgmestre explique qu’il ne l’a jamais rencontrée, mais qu’elle lui a été conseillée par son échevine. "On m’a dit que c’était une bonne candidate, qu’elle voit beaucoup de monde, explique Joesph Daussogne, bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre. Vous savez, c’est avec des voix qu'on est élus. Elle est sur Jemeppe-sur-Sambre. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne candidate."

La liste définitive doit être présentée le 12 septembre.