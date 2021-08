Une explosion suivie d'un incendie a fait deux blessés, dont un grièvement brûlé, vendredi matin à la fonderie de la Sambre. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont permis de limiter le feu qui s'était propagé à la toiture du bâtiment.

"Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que deux hommes avaient été brûlés lors de l'explosion de la fonte. Un ouvrier a été grièvement brûlé par le métal en fusion sur une surface importante du corps, mais il était conscient et son pronostic vital n'est pas engagé. Tandis que son collègue a été brûlé, lui, aux mains et aux avant-bras", a témoigné le colonel Marc Gilbert qui a dirigé les opérations sur place. Les deux hommes ont été stabilisés sur place par le SMUR avant d'être transportés vers l'unité pour grands brûlés de l'IMTR de Loverval.

Consécutivement à l'explosion dont l'origine reste inconnue, un incendie a pris, provoquant une importante colonne de fumée. Les flammes ont gagné le toit du bâtiment, mais l'intervention des pompiers de la zone Val de Sambre a permis de circonscrire le brasier en une heure. Les pompiers sont intervenus en masse avec deux camions-échelles, une auto-pompe, une auto-échelle, deux ambulances et un SMUR. "Ce lourd matériel et de nombreux effectifs a permis de forcer la cabine à haute tension avec du matériel de désincarcération notamment. Et le fait que nous nous situons juste à côté a permis d'intervenir dans les deux minutes et d'empêcher que le feu se propage au hall industriel", a expliqué le colonel Gilbert.

L'origine de l'explosion étant indéterminée, des scellés ont été posés sur les fours en attendant la visite de l'auditorat du travail.