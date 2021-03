Joyau du patrimoine wallon: les Jardins d'Annevoie rouvrent leurs portes au public après des travaux

Les Jardins d'Annevoie, à Anhée (Province de Namur) ont rouvert ce samedi 27 mars. Le site d'une douzaine d'hectares est prêt à accueillir les visiteurs. Durant l'hiver, plusieurs chantiers y ont été menés. Les façades du château ont été restaurées de même que certaines statues. Le végétal a aussi été soigné. L'équipe de 5 jardiniers n'a pas arrêté.

La grande force de ces jardins, ce sont ses eaux qui fonctionnent naturellement sans aucune machinerie depuis 260 ans et qui demandent du coup un entretien quotidien. Les Jardins d'Annevoie sont les seuls jardins d'eau en Belgique et figurent parmi les plus beaux d'Europe, ils viennent d'ailleurs de recevoir le label français "Jardin remarquable".

La visite des jardins d'eau se fait sans réservation, mais il est tout de même possible d'enregistrer sa venue via le site internet. Le parc est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 17h. Tarif : 9 euros 50. 5 euros 50 pour les jeunes entre 6 et 18 ans.

Une exposition en plein air est prévue du 5 juin à la fin septembre sur les oeuvres de l'artiste franco-anglaise Anne Curry.