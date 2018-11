Jule, 20 ans, sauve une mère et ses enfants bloqués sur un passage à niveau à Jambes:" 10 secondes après, le train explosait la voiture"

Un train de marchandises a percuté une voiture samedi vers 19h15 sur un passage à niveau situé à Jambes, indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Aucun blessé n'est à déplorer grâce à l'intervention de Jules Frerotte, 20 ans. Il n'a pas hésité à venir en aide à une mère de famille et ses deux enfants coincés au beau milieu du passage à niveau.

Jule Frerotte a 20 ans. Il est étudiant à Namur. Hier soir, il est 19 heures lorsqu'il quitte son job étudiant pour rejoindre son habitation. Comme d'habitude, il emprunte un passage à niveau à Jambes. Mais ce soir-là, une situation inattendue attire son attention. Une voiture semble bloquée en plein milieu du passage.

"J'ai voulu passer sur le passage à niveau quand j'ai aperçu cette dame coincée sur les rails avec son véhicule", explique-t-il. Sans aucune hésitation, le jeune homme âgé de 20 ans décide de venir en aide aux occupants de la voiture.

"Je suis sorti de mon véhicule, j'ai mis les 4 clignotants, j'ai barré la route. J'ai été voir si la dame avait besoin d'aide et en effet, le véhicule était bien coincé. A ce moment-là, les barrières se sont fermées, les alarmes ont commencé à sonner. Donc le stress monte. J'ai dit à la dame de partir et s'éloigner. J'ai décroché les enfants à l'arrière du véhicule et je suis vite parti me mettre à l'abri sur le parking du Carrefour situé à côté. 10 secondes après, le train explosait la voiture", nous confie-t-il.





"C'est venu spontanément"



Jule nous explique avoir secouru une maman paniquée. "Elle ne savait plus où elle était", explique-t-il. Lorsque le train a percuté son véhicule, la mère de famille a pris conscience de la chance qu'elle avait eue et a fondu en larmes.

"Si je ne réagissais pas, j'aurais vu une famille mourir devant mes yeux. Je ne suis pas sûre que la dame aurait réagi de la même manière que moi. Je préfère sauver deux enfants, quitte à y laisser ma vie", affirme-t-il.

Bien que son acte puisse être considéré comme héroïque, le jeune homme refuse cette appellation. "Je ne peux pas dire que je suis un héros. C'est venu spontanément. Dans ma tête, ça me semblait logique de sauver une mère de famille et ses enfants", souffle l'étudiant.

Quelques heures après l'accident, il a eu des nouvelles de la famille qu'il a sauvé. "La maman m'a remercié et m'a dit que les enfants allaient bien", conclut-il.