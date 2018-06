Julien, 28 ans, réussit l'exploit de gravir à vélo plus de 90 fois la citadelle de Namur

Julien Braeckevelt, un cycliste amateur namurois de 28 ans, a réussi son pari fou: gravir 85 fois la route Merveilleuse, menant au sommet de la citadelle de Namur. Son objectif était d'atteindre 8.848 mètres de dénivelé positif, soit l'altitude de l'Everest, le plus haut sommet au monde.





Everesting



Parti peu après minuit ce samedi, il a finalement effectué un peu plus de 90 montées "afin d'être certain d'avoir le dénivelé voulu" et c'est aux alentours de 23h40 qu'il a franchi la ligne d'arrivée symbolique tendue par ses proches, venu l'acclamer. Au total, il aura parcouru quelque 340 km descentes comprises, avec quelques pauses mais sans jamais dormir. Une règle importante de "l'Everesting", un défi devenu très populaire dans le monde du cyclisme et qui consiste donc à gravir une seule et unique côte autant de fois qu'il le faut pour atteindre le "toit du monde" (wwww.everesting.cc).





A bout de forces, il a tenu bon



Pris de fortes douleurs au dos et aux mains à cause du revêtement en pavés de la route Merveilleuse et victime d'un gros coup de fatigue après une trentaine d'ascensions, le graphiste de métier a confié avoir été "à bout de forces", mais a finalement tenu bon. De nombreux cyclistes se sont également succédé pour l'accompagner, certains n'hésitant pas à faire quelques dizaines de montées à ses côtés.