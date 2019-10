Kevin se fait tirer dessus par un policier ivre au retour d'une kermesse à Bonsin: il raconte

Avant toute chose, le témoignage de Kevin, pris pour cible par un policier, ivre, lors d'une kermesse à Bonsin. Les faits remontent à 2014. Le policier, qui n'était pas en service, s'est servi de son arme contre Kevin et l'un de ses amis. Ils gardent tous deux de graves séquelles. Demain s'ouvre le procès du policier poursuivi pour tentative de meurtre.

Emptinne (Hamois), dans la province de Namur. "Cette scène-là, personne ne l'oublie. Quand on vous pointe une arme, vraiment face à face, on attend qu'on vous tire dessus." Près de 5 ans après les faits, Kevin n'a rien oublié de cette funeste soirée. Alors qu'il rentre à pieds de la kermesse, un policier ivre et armé s'en prend violemment à son ami. Kevin raconte: "J'ai cru qu'il allait tirer, le tuer. J'ai fait ce que tout humain aurait fait par amitié, je lui ai balancé un coup de pied. Il est tombé. J'ai ramassé alors mon ami, en lui demandant si ça allait. Il (le policier) est revenu vers moi et m'a tiré dessus, de plein fouet. A bout pourtant dans l'abdomen. La balle m'a traversé de part en part."

Un policier doit montrer le bon exemple

Ce jour de novembre 2014 à Bonsin, le policer très éméché et son frère sont priés de quitter la soirée après une dispute. Furieux, l'agent rentre chez lui pour aller chercher son arme de service. C'est sur le retour qu'il croise Kevin, un garçon sans histoire et qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. La mère de Kevin était au micro de RTL info: "Il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il faisait. Il revient volontairement pour rendre des comptes avec les gens qu'ils l'ont mis dehors. Entre temps, il rencontre mon fils qui n'avait rien à voir avec cela. C'est lui qui est resté dans le coma plusieurs jours."

Le procès débute ce mercredi

Chauffeur de poids lourds, Kevin a tenté de reprendre le travail, mais ses séquelles physiques et psychologiques sont trop lourdes. "J'ai pas mal d'arthrose au niveau de l'endroit où la balle est passée. On m'a quand même coupé 80 centimètres d'intestin. J'ai eu le colon perforé. Un policier doit montrer le bon exemple. C'est tout l'inverse ce qu'il a fait ce soir-là."

Inculpé pour tentative d'homicide, le policier a été suspendu de ses fonctions. Brièvement incarcéré puis placé sous bracelet électronique durant quelques mois, il comparaîtra ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant.