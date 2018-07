L'aire d'autoroute de Spy fermée à cause d'un champ en feu qui menaçait les pompes à essence

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé un champ en feu à proximité de l’aire d’autoroute de Spy sur la E42 Mons-Liège. "Déploiement policier et pompiers à la station autoroutière de Spy sens Mons-Liège. L’incendie se propage. Station évacuée. Crainte d’explosions", nous a écrit l’un de vous via le bouton orange Alertez-nous.



Sur son site internet, la police de la route confirmait cet incendie et la fermeture de l’aire d’autoroute. "Incendie sur l'A15 (E42) Mons > Namur > Liège à hauteur de Spy en direction de Liège. ACCÈS fermé, Situation dangereuse. +/- BK 61.7. Accès au parking de SPY fermé, suite incendie dans des champs voisins", pouvait-on lire. Vers 14h30, l'aire a pu rouvrir, les pompiers ayant maîtrisé les flammes.

Lundi, déjà, un champ avait pris feu à proximité de Spy, à Temploux.