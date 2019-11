L’ascension fulgurante d’un chocolatier d’Andenne: il a été formé par Pierre Marcolini

Il a 32 ans et il a notamment été formé par Pierre Marcolini. Un an à peine après avoir ouvert son magasin à Andenne, Ariqua Denis est victime de son succès. Primé au mois de septembre par le Gault et Millau en tant que meilleur chocolatier de Wallonie, il a dû engager 3 personnes pour lui prêter main forte. Le nombre de ses clients a doublé voire triplé.

Et les amateurs de chocolat viennent de plus en plus loin pour goûter ses ganaches… L’artisan privilégie le local, autant que possible, et se fournit en chocolat auprès de la maison Callebaut. Dans un avenir proche, il compte ouvrir une 2e chocolaterie du côté de Jambes.