L'insoutenable angoisse de Vanessa, prise au piège dans sa voiture avec son fils, au milieu d'un torrent de boue à Dinant: "Mon dieu c'est effrayant!" (vidéo)

Vanessa a bien failli y rester. Lors des inondations à Dinant, elle s'est retrouvée prise au piège avec son fils Thomas, dans sa voiture alors qu'un puissant torrent de boue les a presque submergés. Un récit glaçant que la Dinantaise a publié sur Facebook, tout en saluant le "courage exemplaire" dont son fils a fait preuve.

"Si ma voiture n'avait pas été bloquée par un poteau, nous serions morts à l'heure où je vous parle", écrit Vanessa en réponse à l'un des très nombreux commentaires qui pleuvent sous sa publication Facebook. Samedi 24 juillet, cette habitante de Dinant a posté une vidéo la montrant prise au piège avec son fils Thomas âgé de 14 ans dans sa voiture au milieu d'une rue transformée en torrent de boue. "On a vu des troncs d'arbre nous arriver dessus", raconte Vanessa, qui devait aller chercher son beau-fils au football.

Les images montrent l'eau boueuse monter dangereusement et parfois recouvrir le pare-brise avec une puissance déconcertante. Vanessa et son fils font alors preuve d'un sang-froid impressionnant. "Mon dieu ça fait froid dans le dos", réagit l'une de ses amies. "Vraiment impressionnant ! Un ange vous a protégés, c'est certain", estime Stéphanie.

Selon Vanessa, l'eau s'est introduite dans la voiture et est montée jusqu'aux sièges. Le véhicule, qui a été bloqué par un poteau, n'a pas été emporté par les flots. Le courant étant trop fort, Vanessa et son fils ont dû attendre que l'eau descende pour pouvoir être secourus par les pompiers.

Vanessa est lucide sur ce qu'elle vient de vivre. Elle sait qu'elle aurait pu y rester. "On ne serait plus là" si la voiture avait été emportée, dit-elle. "Je vais voir la vie différemment", écrit Vanessa sur sa page Facebook.