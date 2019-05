L'Institut Technique de Namur fermé brièvement suite à une alerte à la bombe: "Notre email a été piraté"

Des témoins nous ont signalé la présence de policiers à l'Institut Technique de Namur (ITN) ce lundi matin. "Alerte à la bombe", nous a indiqué une personne via le bouton orange Alertez-nous.



Contactée par nos soins, une employée de l'école nous a confirmé que la police a effectivement bouclé l'établissement. "Une alerte attentat a été envoyée par email. Notre service email a été piraté. La police mène actuellement son enquête sur ce piratage et l'école est donc fermée pour le moment. Nous attendons le feu vert de la police", a-t-elle précisé vers 8h20.



Nous avons ensuite pu joindre la police de Namur vers 8h45. "Tout est désormais rentré dans l'ordre", a d'emblée indiqué Laurence Mossiat, porte-parole de la zone. "Il s'agissait d'une forme d'alerte sur base de messages inquiétants qui ont été reçus. Par précaution, le directeur a souhaité fermer l'accès à l'établissement et permettre à la police de procéder à des vérifications. Mais c'est réglé et il n'y a pas d'inquiétude à avoir", a conclu la porte-parole.