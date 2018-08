Trains à l'arrêt près de Namur: la circulation rapidement rétablie

Plusieurs usagers de la SNCB nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Les trains ont été arrêtés de Gembloux à Namur, des personnes sont sur les voies", nous a écrit un témoin vers 14h40. Un autre nous a signalé la présence d'ambulances, de pompiers et de policiers du côté de Saint-Servais à proximité des voies de chemin de fer.



La SNCB nous confirme que la circulation a été interrompue sur la ligne 161 entre Rhisnes (comme de La Bruyère, au nord de Namur) et Gembloux durant l'intervention des services de secours.