La circulation ferroviaire interrompue entre Jurbise et Ath: un arbre menace de tomber sur la caténaire

La circulation ferroviaire est interrompue sur la ligne 90C, entre Jurbise et Ath, car un arbre menace de tomber sur la caténaire, indique samedi une porte-parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.



Les pompiers sont sur les lieux et ont demandé la coupure du courant, ce qui entraîne l'arrêt du trafic ferroviaire. Aucun train ne circule dès lors entre Jurbise et Ath.