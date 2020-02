La circulation ferroviaire reprend entre Jurbise et Ath: un arbre menaçait de tomber sur la caténaire

La circulation ferroviaire a repris sur la ligne 90 C, entre Jurbise et Ath, indique samedi vers 12h30 une porte-parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le trafic avait été interrompu à cause d'un arbre qui menaçait de tomber sur la caténaire.



Les pompiers étaient intervenus sur place et avaient demandé que le courant soit coupé, ce qui avait entraîné l'interruption de la circulation des trains entre Jurbise et Ath.