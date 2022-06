Des sangliers éventreurs de poubelles terrorisent la cité Mascaux à Jambes

La cité Mascaux à Jambes est envahie par les sangliers. À la tombée de la nuit ou au lever du jour, ils viennent se nourrir dans les poubelles du quartier social. Ils sont parfois seuls, et parfois accompagnés de leurs petits. Les sacs poubelles éventrés deviennent légion. Une plaie pour le service propreté du Foyer Jambois.

"C'est un gros problème, notamment depuis qu'on a mis des prix sur les sacs poubelles. Pour gagner un euro, les gens vont vite mettre quelques déchets comme ça pour ne pas payer le le sac poubelle obligatoires. On a eu des cas de blessures d'hommes et de femmes par des sangliers qui avaient pénétré dans des propriétés privées, attirés pour une raison une autre", explique François Laviolette, adjoint à la direction de Namur au département nature et forêt de la Région wallonne.

La population de sangliers a triplé en 20 ans. Pour éviter ces visites intempestives, il est nécessaire de sortir ses poubelles uniquement le jour de la collecte. Le Foyer Jambois compte aussi construire de nouveaux enclos plus solides pour les poubelles.