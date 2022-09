La classe maternelle de l'école de Haut-le-Wastia est sauvée: "C'est magique", se réjouit l'institutrice

La classe unique de Madame Christelle, institutrice maternelle à Haut-le-Wastia à Anhée, aurait dû fermer le 30 septembre prochain... Elle y accueille tous les enfants en maternelle, âgés de 2 ans à 6 ans. Avec une particularité puisqu'il s'agit d'une "école du dehors" avec des cours en pleine nature. L'école était en sursis depuis quelques années, des dérogations avaient été obtenues pendant le COVID mais la 3e dérogation demandée avait été refusée.

Et cette année, il manquait 1 élève pour pouvoir la maintenir ouverte... Mais samedi, une bonne nouvelle a réchauffé les coeurs des institutrices et des élèves : l'arrivée de jumeaux. Et ça a complètement changé la donne. Jules et Gabriel ont été inscrits en dernière minute. Un soulagement pour tout l’établissement et son équipe, stressée depuis la fin de l'année scolaire. "C'est magique", se réjouit Mme Christelle à notre micro.

Avec l’arrivée des jumeaux, la classe compte désormais onze petits bouts. Et c'est suffisant pour sauver l'école! Un douzième arrivera même en octobre. Pour Julian Achille et les copains, c'est une rentrée "normale" avec Mme christelle: la visite aux habitants du village comme Maurice qui accueille la classe et partage sa passion des animaux, du poulailler du potager et de la ceuillette au verger.

La rentrée prochaine, quatre enfants monteront en primaire. Mais le compte restera bon en maternelle car d’autres arrivées sont prévues en cours d’année.