La coupole de l'observatoire astronomique de l'UNamur posée "de manière spectaculaire" (photo)

La coupole du nouvel observatoire astronomique de l'Université de Namur (UNamur) a été posée vendredi en début d'après-midi sur le toit de la faculté de biologie. Le dispositif, pesant plus d'une tonne et mesurant près de cinq mètres de diamètre, a été hissé à une vingtaine de mètres du sol avec une grue.

"C'est un moment historique", a souligné André Füzfa, pilote du projet. "Namur n'avait plus vu de coupole astronomique depuis presque cinquante ans." L'ancienne coupole, qui se trouvait au même emplacement, avait été posée en 1883, puis démontée à la fin des années 60. La nouvelle, en provenance de Chicago, a été assemblée au sol pendant plusieurs semaines avant d'être hissée sur le toit de la faculté.

Le nouvel observatoire astronomique devrait être inauguré au printemps 2019. Il sera accessible aux étudiants et permettra la réalisation de projets scientifiques. Les élèves de primaires et secondaires y seront accueillis dans le cadre de projets pédagogiques, tandis que le grand public pourra y participer à des séances d'initiation. "Avec la pollution lumineuse en ville, nous n'aurons pas des mesures de grande qualité mais nous aurons un bel outil pour apprendre, et pourquoi pas faire quelques découvertes, comme à Londres, où une supernova a été mise en évidence", a exliqué M. Füzfa.

Le budget de l'ensemble des travaux liés à l'observatoire est estimé à 180.000 euros. 80% est financé par l'UNamur, le reste provenant d'une campagne de récolte de fonds. Celle-ci est toujours en cours et le restera afin de compléter l'équipement et d'assurer sa maintenance. "Si le crowdfunding fonctionne, nous pourrons installer un téléscope solaire unique dans la région", a précisé M. Füzfa.