La croix et le coq de l'église de Mettet en équilibre instable à cause du vent: que va-t-on en faire?

Hier à Mettet, la croix et la girouette au-dessus de l'église menaçaient de tomber à cause du vent. Des précautions ont été prises depuis lors.

Un périmètre de sécurité a été établi tout autour de l'église. Deux rues ont été fermées à la circulation. La croix et le coq qui surplombent le clocher de l'église menacent de tomber à tout instant.

Il faut savoir que l'objet mesure 2,50 mètres, pèse plus de 400 kilos et est situé à une hauteur de 54 mètres au-dessus du cocher. On peut donc facilement imaginer les dégâts si cela tombait sur une voiture ou directement sur un passant.

Les pompiers ont essayé de l'atteindre mais malheureusement l'échelle ne fait que 33 mètres. La commune a donc fait un appel d'offre auprès d'entreprises de construction pour qu'une grue puisse venir et enfin déloger cette croix avant de la replacer correctement, si bien sûr la météo le permet ces prochains jours.