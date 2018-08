La fin du chantier entre Daussoulx et Beez sur la E411 perturbée par la météo

La Sofico, Société de financement complémentaire des infrastructures, indique jeudi avoir dû revoir l'organisation de la fin des travaux sur l'autoroute E411/A4 entre Daussoulx et Beez, en province de Namur, en raison des conditions météorologiques qui ne conviennent pas à certaines tâches. Le chantier doit se terminer à la mi-septembre.



Les travaux entrepris concernent entre autres une réhabilitation du revêtement dans les deux sens de circulation, sur une portion de plusieurs kilomètres d'autoroute.





La circulation vers Bruxelles bientôt libéré



Les voies en direction de Bruxelles ont été terminées, et seront progressivement libérées de nuit à partir du mercredi 5 septembre au soir, pour une disponibilité complète dès le samedi 8. Cela aura pour conséquence de libérer deux voies dans l'autre sens, donc en direction du Luxembourg, dès avant l'heure de pointe matinale du jeudi 6.



Dans l'échangeur de Daussoulx, les bretelles venant de Mons et Liège vers le Luxembourg seront rouvertes à partir de ce vendredi, 6h00. Dès la semaine prochaine et jusqu'à la fin du chantier, les fermetures complètes de bretelles ne se feront d'ailleurs que de nuit. Un passage sera toujours assuré en journée, même si parfois réduit. Le rond-point de Bouge sera quant à lui fermé durant les nuits du 4 au 7 septembre. A noter que, vers Bruxelles, la bretelle de sortie "Champion" (sortie n°13) est fermée ce jeudi 30 et ce vendredi 31 en journée.