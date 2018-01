La fraise de Wépion est-elle en danger? La criée rencontre de gros soucis

La criée de Wépion fait face à d'importants problèmes financiers et de récolte. C'est une véritable institution qui est en danger.

La criée de Wépion connaît actuellement des soucis financiers, en raison des mauvaises récoltes des deux années précédentes. Le gel tardif et un fort taux d'humidité ont été défavorables au fruit. La coopérative a donc perdu près de 40% de son chiffre d'affaires sur ces deux années. Elle réfléchit à différents moyens pour se relancer.



Une assemblée extraordinaire doit se tenir le 31 janvier pour chercher des solutions, mais des pistes semblent se dessiner, d'après Pascal Bolle, président de la criée de Wépion.



"On va recapitaliser la criée avec des fonds propres pour pouvoir relancer une dynamique autour de cette criée", a-t-il confié à Sébastien Capette ce matin sur Bel RTL.

Une autre solution serait de rassembler tous les producteurs de la région.

"Il faut qu'il ait plus de producteurs autour de cette criée et plus de volume. Allonger les périodes de production de fraises et de vente de fraises. Tout ça fait partie des objectifs du redressement de la criée", ajoute le président.





Manque de confiance

Mais le souci est que la confiance envers la criée n'est pas vraiment au beau fixe, notamment suite à des retards de payement. Et ce n'est pas le seul problème : certains producteurs refusent d'y vendre leurs fraises, comme Luc Warnée, gérant de l'ASBL Protection Qualité Wépion.

"Pour mettre tout le monde d'accord et qu'il y ait beaucoup de fraises qui passent par la criée, il faut que le conseil d'administration approuve le ravier 'Véritable fraise de Wépion', estime-t-il. Qu'ils changent le nom de 'Criée de Wépion' en 'Groupement des producteurs horticoles du namurois'. Comme ça, tout est bien clair pour les consommateurs et pour les acheteurs."

Cette vieille discussion pourrait revenir sur la table lors du conseil d'administration mercredi prochain.