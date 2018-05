La kermesse de Lustin vire au cauchemar pour deux jeunes: un homme les a violemment agressés

Un homme a été interpellé et privé de liberté dans la nuit de dimanche à lundi pour avoir agressé deux jeunes lors des festivités de la kermesse de Lustin (Profondeville, province de Namur), a indiqué lundi le parquet de Namur. Les victimes subissent une incapacité de plusieurs jours.



Pour des raisons encore inconnues, vers 4h30, le suspect a agressé deux jeunes qui ne se connaissaient pas lors de la fête de village organisée tout le week-end à Lustin. L'une des deux victimes a reçu plusieurs coups de poing tandis que l'autre, des coups de bouteille. Elles sont toutes les deux en incapacités respectives de trois et 10 jours.



Le suspect sera prochainement présenté à un juge d'instruction et des témoins doivent encore être entendus.