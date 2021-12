La maison du Père Noël est à Eghezée: un couple en possède 700 exemplaires

On la surnomme la maison du Père Noël. De l'extérieur, ce n'est pas évident mais une fois rentré, il n'y a plus de doute possible. Il y a des Pères Noël partout. Plus de 700 exemplaires, dont le premier acheté par le père de Martine il y a bien longtemps déjà. "C’est la première fois que je faisais mon sapin moi-même donc j’avais 13-14 ans. On était parti tous les deux à Eghezée et il m’a offert mon premier Père Noël", se remémore Martine Thone, collectionneuse.

Martine et Christian mettent trois semaines à tout installer avant les fêtes. Et chaque année, il y en a des nouveaux. Impossible pour eux de ne pas craquer lorsqu'ils en trouvent sur des foires et marchés de Noël. "On se dit qu’on va l’acheter, comme il est beau. On en a acheté, on en a acheté… Et ça fait presque 20 ans maintenant. Ça déborde mais c’est beau. On va au marché de Noël en Allemagne, en Alsace, en Belgique même… Et chaque fois qu’on voit un Père Noël, on l’achète", raconte Christian Thone, son mari.

Chaque jour, le couple reçoit la visite, souvent des enfants…. Impatients et heureux de découvrir leur univers.