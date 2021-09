La meilleure fromagerie de Belgique se trouve à Sombreffe: "On propose de la vraie mozzarella au lait de bufflone belge" (vidéo)

La fromagerie "La Cabanière" située à Sombreffe a décroché cet été la première place du concours national du Meilleur Comptoir de Fromages de chez nous. Concours organisé par l'Apaq-W (la Promotion d'une agriculture de qualité) et son homologue flamand. La fromagerie namuroise a reçu la médaille d'or pour la mise en valeur des produits locaux et de fromages de chez nous.

La meilleure fromagerie de Belgique se trouve à Sombreffe. "La Cabanière" vient d’être primée Meilleur Comptoir de Fromages. "C’est une récompense qui nous procure beaucoup de joie, mais c’est aussi grâce à nos clients, nos visiteurs, les producteurs, nos partenaires, tous les artisans avec lesquels on travaille depuis 9 ans [que l’on a gagné], estime Delphine Bodart, co-gérante de "La Cabanière". C’est à eux que l’on doit cette récompense".

Une médaille d'or pour la mise en valeur des produits locaux. "Cet été, on a mis en avant des fromages que l’on pouvait mettre sur le barbecue (…) et on a aussi mis en évidence la mozzarella, poursuit la co-gérante. C’est un fromage typiquement italien, mais on a la chance d’avoir un producteur en Belgique qui a un troupeau de bufflone. C’est une réelle mozzarella au lait de bufflone fabriquée chez nous et dont on peut être fiers".

Le concours s'est déroulé en plusieurs étapes. La fromagerie a reçu la visite de clients mystères pendant quelques mois. Ils ont évalué l'établissement sur plusieurs critères tels que l'attractivité de leur rayon et l'offre de fromages.

Delphine Bodart et Sylphide Collinge, toutes 2 assistantes sociales de formation, ont ouvert cet établissement en 2012 et depuis, leur notoriété ne fait qu'augmenter. La fromagerie "La Cabanière" ne propose que des fromages belges ou presque. La diversité des produits a retenu l’attention du jury, tout comme leur présentation dans le comptoir et la qualité de l’accueil réservé aux clients.