La Meuse déborde à plusieurs endroits à Namur

La Meuse déborde légèrement à plusieurs endroits depuis mardi matin à Namur, en raison des fortes précipitations des derniers jours. La situation devrait se normaliser mercredi, selon le Service public de Wallonie (SPW).

Les débordements sont principalement recensés sur le halage sous le pont de Jambes et à proximité. Un tronçon du halage a même été fermé à la circulation à proximité de la Charlie's Capitainerie. Le débit aux écluses de La Plante est impressionnant et de nombreux débris emportés par le courant s'y sont échoués. "C'est essentiellement dû aux pluies de la semaine passée et de la nuit dernière", a commenté Philippe Dierickx, directeur de la gestion hydrologique au SPW. "A Namur, le débit est d'environ 1.000 mètres cubes par seconde pour le moment. La situation est toutefois sous contrôle et il n'y a aucun risque pour les habitations." "Les barrages entre la frontière française et Namur ont été relevés et les centrales hydroélectriques retirées de l'eau pour favoriser l'écoulement. Le niveau va encore légèrement monter dans les prochaines heures et jusqu'à mercredi matin. Il devrait ensuite commencer à redescendre. Les prévisions sont en notre faveur, puisqu'on annonce quelques averses puis un temps sec jusqu'à la fin de la semaine", a-t-il ajouté.

La Semois déborde également par endroits au sud de la province du Luxembourg et au sud de la province de Namur, précise le SPW. Il y a aussi des débordements dans les bassins de la Lomme, en amont de Rochefort. Enfin, l'Ourthe est concernée de manière très localisée, notamment au sud de la province du Luxembourg.