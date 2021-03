Vol à main armée dans un magasin de nuit à Anhée: avez-vous vu ces personnes?

Nous diffusions cet avis de recherche à la demande du parquet de Namur.

Le samedi 26 décembre 2020 à 19h00, à Anhée, un vol à main armée a été commis au magasin de nuit «SUN 7» situé Chaussée de Dinant.

Deux individus s'avancent vers le commerce. Ils se présentent à l’entrée du magasin. Un des deux individus pénètre à l'intérieur pendant que son complice fait le guet et bloque la porte d’entrée avec son pied.

Le malfrat montre l'arme qu'il cache à la ceinture et menace l’employé. Il passe ensuite derrière le comptoir et exige le contenu de la caisse. Il emporte l'argent mais aussi des fardes de cigarettes et des bouteilles d’alcool. Une fois le butin en sa possession, il rejoint son complice et tous deux prennent la fuite en direction d’Yvoir.

Le premier auteur est de corpulence normale et mesure environ 1m75. Il a d’épais sourcils foncés et la peau mate. Il était vêtu d’un pantalon de training gris et d'un sweat à capuche foncé.

Le second auteur est de corpulence mince et plus petit. Il portait des vêtements foncés et une casquette grise avec des inscriptions blanches.

