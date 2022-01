La Région wallonne veut interdire les panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles

La Région Wallonne ne veut pas de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Elle l'explique dans une circulaire envoyée aux communes de la région : les champs doivent servir à l'agriculture pas à la production d'électricité. Le texte demande de privilégier les installations sur les bâtiments.

Avec 50 mètres carré d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de son étable, Emmanuel Tilmant, agriculteur, consomme 100% de sa production d'électricité. C'est ce que recommande le ministre wallon de l'Aménagement du territoire dans une circulaire de 21 pages envoyée aux 262 communes. Ces installations photovoltaïques doivent s'intégrer dans le paysage et ne pas renier les surfaces agricoles. "Dans les zones forestières, les zones vertes, les zones de parc, les zones agricoles, on ne peut pas, explique Rachelle Vafidis, échevine de l'Urbanisme de la commune de La Bruyère (Ecolo). Il reste donc les zones d'activités économiques, industrielles, les zones d'habitat à caractère rural et les zones de friches industrielles."

L'objectif est d'adopter un cadre réglementaire cohérent et réduire la pression sur le prix des terrains qui sont de plus en plus détournés de leur fonction première. "Le prix des terres actuellement déjà assez élevé donc si vous artificialisez plus fatalement vous réduisez les facilités d'accès", assure Justine Wilquin, conseillère à la Fédération wallonne de l'Agriculture. La Wallonie compte diminuer la consommation des terres non artificialisées à 6 kilomètres carrés par an d'ici 2030, soit la moitié de la superficie utilisée aujourd'hui.