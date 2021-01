La ressourcerie namuroise collecte et revend les encombrants: leur nouveau site internet cartonne

Le confinement aura obligé les magasins à se ré-inventer. De nombreux commerces ont ouvert un site internet pour pouvoir continuer à vendre. Et c'est parfois un vrai succès. Exemple à Namur avec cette "ressourcerie" qui a, même, réussi à attirer de nouveaux clients.

La ressourcerie namuroise récolte environ 20 tonnes d’encombrants par jour. Il faut ensuite tout trier pour trouver les objets qui peuvent encore servir ou être réparés. Cette année, avec le confinement, le nombre d’objets collectés a augmenté

"Les gens ont profité du confinement pour trier. On a pas mal collecté pendant les deux confinements", raconte Fanny Moreau, valoriste dans cette ressourcerie.

Fanny a une formation d’antiquaire. C’est elle qui repère les trésors dans les greniers. C’est aussi elle aussi qui s’occupe de les photographier pour le site internet

"Nous avons improvisé un petit studio photo. Nous avons déroulé un tapis et nous nous servons d'un mur un peu industriel pour faire nos photos", nous présente Fanny Moreau.

La ressourcerie a créé son site internet pendant le deuxième confinement. Il fallait trouver une solution pour évacuer la marchandise malgré la fermeture des magasins. Les clients peuvent maintenant repérer un article en ligne et venir le chercher sur place. Avec ce système de click and collect, la ressourcerie a une meilleure visibilité. Les clients sont plus nombreux, plus jeunes et viennent parfois de loin.

"Samedi j'ai même eu des jeunes qui venaient de Flandre", raconte Nathalie Vanderose, vendeuse. "Je ne suis pas de la région du tout mais c'est vraiment un endroit où on peut toujours faire des découvertes de choses intéressantes", témoigne une cliente.

En 2019 la ressourcerie a permis de réutiliser 380 tonnes d’encombrants.





