La sève de bouleau se récolte en ce moment à Viroinval: pourquoi et à quoi ça sert?

Un simple trou dans l’écorce suffit pour que le précieux liquide apparaisse : une sorte d’eau légèrement sucrée, directement sortie du bouleau. En cette saison, l'arbre peut produire à lui seul jusqu’à 15 litres de sève par jour et ses vertus seraient multiples.

Dans ce bois de Viroinval, la récolte a commencé début du mois et doit encore durer deux semaines. D'innombrables petits bidons blancs sont reliés aux troncs par une grosse paille. Leur contenu est ensuite vidé dans des camions frigos, en vue d'un conditionnement futur.

De nombreuses vertus

La sève de bouleau est connue depuis le 12ème siècle et est très appréciée dans les pays nordiques. Elle nettoie les organes vitaux, élimine les toxines, reminéralise l'organisme, réhydrate et redonne de l'énergie. Une cure à faire au printemps et en automne durant 3 semaines à raison de 1 verre par jour entre les repas.

À Viroinval, 3.000 litres sont récoltés par jour avec des bouleaux. Cette sève peut être vendue telle quelle, 100% naturelle et non pasteurisée, simplement placée sous vide. Une entreprise namuroise propose également une gamme de sève lacto-fermentée durant plusieurs mois à basse température. Elle booste l'immunité et nettoie la flore intestinale.