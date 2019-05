Le chien de Nestor emporté par les eaux à Fernelmont: "Il est mort noyé"

Tout le nord de la province de Namur a été touché par les orages dimanche soir. Les pompiers ont reçu plus de 150 appels de Sambreville à Fernelmont. Des animaux ont même été emportés par les coulées de boue.

C'est le cas à Cortil-Wodon. Le village a été envahi par un courant d'eau et de boue. Les flots ont emporté plusieurs moutons d'un jeune agriculteur, Martin Nandrain. Il témoigne: "Quand l'eau est monté, ils étaient calés dans les fils. Une fois que l'eau est passée au-dessus des fils, les moutons sont revenus vers nous. Malheureusement, une partie n'a pas été retrouvée." Emporté par le torrent, le chien de Nestor et de sa compagne n'a pas survécu non plus. "Mon vieux chien qui avait 15 ans est parti avec les eaux. Il est mort noyé. On a rien su faire. Je n'aurai pas osé traverser sinon je serai parti avec le courant aussi. L'eau arrivait très vite", raconte Nestor Bodart, le propriétaire du chien.

Ce matin, les pompiers étaient encore mobilisés en de nombreux endroits.