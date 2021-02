Le cirque Stromboli propose des stages aux enfants: "On veut absolument pouvoir travailler"

Apprendre à jongler le temps d’une semaine, c’est possible au cirque Stromboli à Perwez. Il organise des stages pour enfants entre 3 et 12 ans pendant les vacances de carnaval. C'est une manière pour le cirque de maintenir ses activités pendant la crise."On aime ce qu’on fait. On veut absolument pouvoir travailler. On en a besoin et les stages nous permets en fin de compte de répéter mais aussi de proposer quelque chose aux enfants", explique Régine Dubois, responsable commerciale du cirque Stromboli.

Une bulle de 25 enfants maximum

Toutes les mesures de sécurité sanitaire seront respectées. Le nombre d’enfants est limité à 25 et le matériel sera désinfecté après chaque utilisation. Les enfants auront l'occasion d'expérimenter différents types d'activités. "Les enfants vont participer à toutes les activités. Il y aura du rouleau américain, du trapèze aérien, de la jonglerie, du diabolo, les arts clownesques, équilibre sur boule, équilibre sur chaise, etc. Il y a plein de disciplines et chaque professionnels a sa discipline, c’est ça qui est vraiment chouette", détaille Régine Dubois. Les enfants peuvent déjà s’inscrire au stage. Il ne reste plus que quelques places...