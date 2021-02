Le concert de Quentin à l’église de Crupet arrêté par la police: un vaste élan de solidarité s'est mis en place pour soutenir l'artiste

Le musicien Quentin Dujardin, dont le concert a été arrêté par la police dans l'église de Crupet, bénéficie d'un vaste élan de solidarité. Les promesses de dons affluent pour l'aider, s'il le faut, à payer l'éventuelle amende.

À Namur, Quentin Dujardin, un musicien, a choisi de braver l'interdiction d'organiser des spectacles culturels. Il a tenté de donner un concert dans l’église de Crupet, dans les mêmes conditions qu'une messe. 15 personnes maximum, masquées, et en respectant les distances de sécurité. Les membres du public étaient des musiciens, comédiens ou réalisateurs. Ils sont venus soutenir la culture.



La police a attendu la fin de la première chanson avant d'interrompre l'événement organisé dans le calme. Trois jours après les faits, l’homme qui risque une amende n’a toujours pas de nouvelle de la justice. Son dossier est entre les mains du procureur du Roi de Namur. "Son interprétation semblerait partir vers la question d’un acte politique. Ce qui peut changer beaucoup de choses", explique le musicien.



"On souhaite simplement continuer à appuyer sur le bouton de la sonnette du bureau de monsieur le procureur pour qu’il entende cette pression populaire et qu’il ne l’ignore pas parce que ça pourrait peut-être dégénérer autrement et ce n’est pas ma volonté. Ce n’est la volonté de personne. Je l’espère en tout cas", poursuit l’artiste.

Des promesses de dons



Quentin et le curé risquent 4.000 euros d’amende. Les participants, eux, risquent de devoir payer 250 euros. Cette possible sanction a soulevé un vaste élan de solidarité. Depuis l’interruption de son concert, des promesses de dons affluent pour l'aider, s'il le faut, à payer l'éventuelle amende.



"Les soutiens financiers sont immenses. Certains me disent que pour eux, payer la totalité n’est pas un souci", précise l’artiste.



La décision du procureur du Roi ne devrait pas tomber avant plusieurs semaines.

