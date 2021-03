Le Fort d'Emines convoité par le club de tir namurois: "Les nuisances sonores seront quasi réduites à néant"

Une demande de permis a été introduite pour la reconversion du Fort d'Emines en stand de tir. L'enquête publique vient de s'achever. La Région wallonne doit se prononcer endéans les deux mois. Cette initiative inquiète les riverains qui ont lancé une pétition en ligne. Celle-ci a récolté environ 200 signatures jusqu'à présent.

Le Fort d'Emines est à vendre depuis 2015 pour 550 mille euros. L'édifice militaire, datant de la fin du 19ème siècle, fait régulièrement l'objet de dégradations.

Chassés du site de Ronet à cause d'un projet immobilier, les tireurs du club de Namur cherche depuis un an et demi une nouvelle installation pour ses 400 membres.