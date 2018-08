Le magasin d'outillage de Christian à nouveau cambriolé: "Après 19 agressions, mon épouse et moi, on ne dort plus"

L'outillage à main est devenu la cible des cambrioleurs: non connecté et assez peu encombrant, il facile à voler et à revendre.

Christian Rousseau, propriétaire de 'Rousseau et Fils' à Sinsin (Somme-Leuze) est dépité. Il vient d'être victime d'un 19e cambriolage dans son magasin d'outillage de jardin. Tout est pourtant très sécurisé : caméra de surveillance, renfort aux fenêtres blindées, volets. Mais rien n'y fait.

"Avec un sécateur électrique, ils découpent la paroi", explique la victime dans le RTL info 13h. En 3 minutes, les caméras de surveillance montrent qu'ils ont dérobé 35 machines.

En 22 ans, c'est le 19e cambriolage qu'il connait. "Nous envisageons de souder à l'intérieur une tôle de 6 mm d'acier".

En attendant, "mon épouse et moi, la nuit, on ne dort plus tellement, on est stressé en permanence, on est sur le qui-vive".