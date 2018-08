Le magasin d'outillage de Christian à nouveau cambriolé: "Après 19 agressions, mon épouse et moi, on ne dort plus"

A Somme-Leuze, en province de Namur, un magasin de jardinage a été cambriolé 19 fois. Ce sont surtout les tronçonneuses qui intéressent les malfrats. Elles sont légères et on peut les revendre cher rapidement.

L'outillage à main est devenu la cible des cambrioleurs: non connecté et assez peu encombrant, il est facile à voler et à revendre. Christian Rousseau, propriétaire de "Rousseau et Fils" à Sinsin (Somme-Leuze) en a fait les frais. Il vient d'être victime d'un 19e cambriolage dans son magasin d'outillage de jardin. Tout est pourtant très sécurisé : caméra de surveillance, vitres blindées, volets. Mais rien n'y fait.

En contrebas, à côté du magasin, se trouve la nationale 4, ce qui facilite les déplacements des cambrioleurs. "Avec un sécateur électrique, ils découpent la paroi", explique la victime au micro de nos reporters Fanny Linon et François-Xavier Van Leeuw.

Les caméras de surveillance montrent qu'en trois minutes, les cambrioleurs ont dérobé 35 machines. "Nous envisageons de souder à l'intérieur du magasin une tôle de 6 mm d'acier, dans l'espoir de rendre notre commerce innaccessible".

Après 19 agressions telles que celles-là, Christian n'en peut plus. "Mon épouse et moi, la nuit, on ne dort plus tellement on est stressés en permanence, on est sur le qui-vive", commente encore le gérant.

Les pertes pour ce vol-ci sont estimées à 25.000 euros.