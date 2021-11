Le père d'Ethan, l'ado roué de coups, à la tête d'une marche pour manifester "contre les violences": "Je m'adresse à la justice"

Ce lundi 1er novembre, une marche blanche a été organisée à Namur. L'initiative a été lancée par la famille d'Ethan, un jeune homme violemment agressé, il y a 3 semaines. Selon la police, 300 personnes étaient présentes.

Le père d'Ethan s'inquiète de l'insécurité croissante dans la région. "Je m'adresse à la justice, aux politiques. Je trouve qu'il a trop de laxisme dans les agressions. J'aimerais que la justice soit plus sévère", s'est-il exclamé.

Le père de famille s'est dit ému par la présence de centaines de personnes à cette marche. "Ça me réconforte. Je suis ému de voir autant de monde qui me soutient et qui soutient la manifestation", a-t-il lancé.

Patrick est le père d'Ethan, 15 ans, roué de coups dans le centre de Namur le 11 octobre dernier. Le conflit serait né à la suite d'une relation amoureuse. Quatre suspects ont été interpellés, dont un mineur. Ils sont accusés d'extorsion ainsi que coups et blessures avec préméditation. D'autres mineurs seraient également impliqués.