Le siège du gouvernement wallon à Namur a été évacuéé ce vendredi vers 14h. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Evacuation de l'Elysette. Je travaille à proximité et je vois que la police bloque l'accès à la rue et que le bâtiment est évacué", nous a précisé cette personne.

Contacté par nos soins, le porte-parole du gouvernement wallon a confirmé. "Oui, nous devons évacuer les lieux", nous a-t-il confié vers 14h20. Quelques minutes plus tard, la porte-parole de la police nous a donné quelques précisions supplémentaires. "L'évacuation fait suite à la réception d'une enveloppe ou d'un colis suspect au sein du bâtiment. La procédure habituelle a été lancée avec l'intervention de la police et des pompiers et la mise en place d'un périmètre de sécurité. En fonction des éléments sur place, il y aura aussi une intervention de la protection civile ou du service de déminage", a indiqué Laurence Mossiat.