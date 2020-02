Le terrain de foot de Gesves, en piteux état, sera bientôt... en liège

A Gesves (province de Namur), le club de football doit se contenter d'un terrain en très, très mauvais état.

De la boue et des trous rendent le beau jeu difficile, voire impossible. Et en plus, le terrain coûte cher: 5.000 euros chaque année pour le remettre en état.

La commune a donc décidé d’investir dans un terrain synthétique. Pas en petites billes de caoutchouc, mais du liège. Un changement attendu depuis longtemps par tous les membres du club.

Coût de l’ensemble des travaux : 1.500.000€ dont 375.000€ pris en charge par la commune. Le reste sera assumé par la région.