Le violent alcoolique multirécidiviste d'Hastière fête le retrait de son bracelet électronique... en s'en prenant à sa compagne terrorisée par ses dérapages en voiture

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme poursuivi pour des faits de violence, dont des violences conjugales et une rébellion commis le 26 août 2020 à Hastière, à une peine de 40 mois de prison assortie d'un sursis probatoire. Parmi les conditions à respecter figurent celles de ne plus fréquenter de débit de boissons et de suivre des thérapies pour son addiction à l'alcool et pour gérer son impulsivité.

Le jour des faits, le prévenu avait fêté un anniversaire et le retrait de son bracelet électronique chez un ami. "Il était avec sa compagne et leurs trois enfants. Madame a quitté les lieux avant lui. N'ayant pas le permis, elle a refusé de venir le rechercher. Il est rentré avec son beau-père. Mais, une fois au domicile, il a pris sa voiture et a commencé à faire des dérapages. Sa compagne s'est réfugiée dans le jardin pendant que l'aîné des enfants cherchait de l'aide", a précisé le parquet de Namur à l'audience. Le prévenu, hystérique, a voulu faire rentrer sa compagne en la tirant par les cheveux. Un voisin est intervenu et a reçu un coup de poing. A l'arrivée de la police, il était torse nu devant des bières et s'est rebellé quand il a fallu procéder à son interpellation. L'auteur des faits avait déjà cinq antécédents pour des faits de violence et six de roulage avant cette nouvelle condamnation.