Les bateaux de plaisance affluent sur nos fleuves durant l'été: "Comme si on était dans une carte postale"

Durant l’été, les embouteillages sont bien moins nombreux sur nos routes. Mais sur nos fleuves, les bateaux de plaisances sont 2 à 4 fois plus nombreux. Pourtant, cette activité a bien moins de succès qu’il y a 10 ans.

En bord de Meuse, le port de plaisance situé à Jambes figure parmi les plus fréquentés de Wallonie : 1500 à 2000 nuitées sur la saison, avec un pic de fréquentation en juillet et en août. A quai, les vacanciers s’arrêtent une ou plusieurs nuits avant de repartir vers la France ou les Pays-Bas. "Regardez derrière, c’est très beau. C’est comme si on était dans une carte postale", fait savoir Jan, un touriste originaire des Pays-Bas. Annette, elle, vient de Suisse: "Le paysage est super, les gens sont sympathiques, on trouve des endroits très bons, mais il y a peu d’endroits où on peut s’arrêter sur la Meuse dans la vallée en allant vers Dinant. C’est un peu restreint, c’est dommage."

Sur les écluses et sur le cours d’eau, pas d’embouteillages, mais le personnel chargé d’ouvrir et de fermer les portes confirme une hausse du trafic durant l’été. "C’est une période qu’on apprécie car le passage est beaucoup plus fréquent." Deux à quatre fois plus de bateaux de plaisances sur les fleuves wallons depuis le début de cet été. Cette affluence ne nécessite pas de renforts en personnel. Meehwa Boulange, porte-parole du service public Wallonie – Mobilité et infrastructures, indique: "Une écluse fait en moyenne 95 mètres de long. Les bateaux de plaisance, eux, sont assez petits. On parle de 6 à 20 mètres. Étant donné qu’il y a moins de bateaux de marchandises, on met beaucoup de plaisance dans une écluse. Ca se régule automatiquement."

Malgré cette fréquentation plus importante durant deux mois, des éclusiers observent une diminution générale de la navigation de plaisance depuis plusieurs années.